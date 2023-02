Usa: treno tossico deragliato, compagnia dovrà pagare i danni

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - L'amministrazione Biden ha ordinato alla Norfolk Southern di pagare per il deragliamento lo scorso 3 febbraio in Ohio di un treno carico di sostanze altamente tossiche. Lo riportano i media americani.

La decisione è stata presa dall'Environmental Protection Agency (EPA), che ha chiesto alla compagnia ferroviaria di "ripulire il caos creato e pagare per il trauma che ha inflitto alla comunità" di East Palestine, altrimenti dovrà affrontare "gravi sanzioni" pari a tre volte il costo dello sgombero dei rifiuti tossici e della pulizia oltre ad altri 70.000 dollari al giorno dalla data dell'incidente. All'indomani del deragliamento, i residenti della città hanno cominciato ad avere diversi disturbi tra cui mal di testa e nausea.

Il caso, che ricorda la storia del romanzo di Don de Lillo 'White Noise' da cui di recente è stato tratto un film, è stato portato all'attenzione del presidente Joe Biden anche dall'avvocata-attivista Erin Brockovich. (ANSA).