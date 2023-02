Nucleare: Iran, ispettori Aiea a Teheran per ispezioni

(ANSA) - ISTANBUL, 22 FEB - Funzionari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) si trovano a Teheran e da ieri sono impegnati in ispezioni per risolvere "le ambiguità create dall'errata interpretazione di un ispettore" riguardo ad attività di arricchimento dell'uranio fino all'84% da parte della Repubblica islamica. Lo ha affermato il capo dell'Organizzazione per l'Energia atomica dell'Iran Mohammad Eslami, come riporta Tasnim. (ANSA).