Champions: Inter-Porto 1-0

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - L'Inter ha battuto il Porto 1-0 a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, grazie ad una rete di Lukaku al 41' della ripresa. I nerazzurri hanno accelerato nel finale del match, quando i portoghesi sono rimasti in dieci per l'espulsione al 33' di Otavio per doppia ammonizione. (ANSA).