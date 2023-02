Tennis: Rio Open, Musetti subito eliminato

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Lorenzo Musetti subito eliminato agli Open di Rio, torneo Atp 500 in corso sulla terra battuta di Rio de Janeiro in Brasile.

Il 20enne toscano numero 18 al mondo è stato battuto per 6-4 6-1 dal 27enne cileno Nicolas Jarry, n.139 in Atp. Per Musetti era la prima volta a Rio e anche la prima sfida contro Jarry.

Nel tabellone brasiliano c'è anche Fabio Fognini. Il 35enne ligure numero 86 al mondo esordirà oggi contro il 25enne cileno Tomas Barrios Vera, n.196 in Atp. (ANSA).