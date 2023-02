Stringe il tempo per spendere 20 miliardi di fondi Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 21 FEB - Entro l'anno l'Italia dovrà spendere e certificare alla Commissione europea l'impiego di circa 20 miliardi di fondi europei che altrimenti potrebbero andare persi. Questo, a quanto si è appreso, l'importo residuo aggiornato dei finanziamenti assegnati al nostro Paese nell'ambito della politica di coesione 2014-2020.

Metà della cifra è rappresentata dalle risorse provenienti dal programma React-Eu, uno degli strumenti messi in campo nell'ambito del NextGenerationEu.

Tra Roma e Bruxelles è in corso un confronto serrato per individuare le forme di flessibilità che consentano di utilizzare rapidamente queste risorse. (ANSA).