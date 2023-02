Putin, sospendiamo l'applicazione del trattato Start

(ANSA) - MOSCA, 21 FEB - La Russia "sospende" l'applicazione dello Start, l'ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con gli Usa, perché non può permettere agli ispettori americani di visitare i siti nucleari russi mentre Washington è intenta ad infliggere "una sconfitta strategica" a Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel discorso sullo Stato della Nazione. "Sospendiamo il trattato, ma non ce ne ritiriamo", ha sottolineato Putin.

