Cesare Cremonini, sto registrando nuovo album in studio Usa

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - ''La bella notizia è che sto registrando nuova musica nei Robert Lang Studios di Shoreline, vicino a Seattle, ultima stazione del mio lungo viaggio musicale attraverso l'America prima di raggiungere l'Alaska''. Lo racconta Cesare Cremonini che è al lavoro sul suo nuovo album in studio, come conferma all'ANSA. Sul suo profilo instagram posta le foto meravigliose del viaggio che sta compiendo tra Antigua, Miami e l'Alaska ed è stato anche al Superbowl in Arizona.

''Questi studi sotterranei - scrive ancora Cremonini a proposito dei Robert Lang Studios - hanno fatto la storia di alcune delle mie band preferite, dai Soundgarden ai Nirvana (qui fecero la loro ultima storica registrazione), Foo Fighters (Dave Grohl ne parla nel suo docu film on the road) Alice in Chains, Dave Matthews Band e tanti altri. Questo luogo ha un'energia pazzesca e custodisce memorie. Sono molto felice di aver iniziato a scrivere una nuova pagina della mia storia qui. Oggi, nel giorno del compleanno di Kurt Cobain, si respirava qualcosa di unico. Ho registrato pianoforti, voci, chitarre e bassi di canzoni nate in questo periodo in totale libertà. Si dice sia abitato anche da alcuni fantasmi… Io mi sto trovando molto bene! Vi abbraccio, tutti''. (ANSA).