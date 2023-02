Zelensky, Putin non ha alcuna chance di vincere la guerra

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "La Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con al fianco il leader Usa Joe Biden. "Oggi i nostri negoziati sono stati molto fruttuosi e importanti". "Speriamo che quest'anno 2023 diventi un anno di vittoria", ha aggiunto, lodando la "visione comune" condivisa da entrambe le nazioni.

"Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina a vincere, Biden e gli Usa sono rimasti in contatto costante quest'anno e questa è una visita estremamente importante in un periodo così difficile per l'Ucraina che combatte per la libertà del mondo". (ANSA).