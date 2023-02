Superbonus: il governo indica la compensazione con gli F24

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La strada indicata dal governo per lo sblocco dei crediti incagliati è l'utilizzo degli F24. Lo riferiscono le associazioni di categoria al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul decreto sui crediti legati al superbonus. Il ministro dell'economia Giorgetti, riferiscono i partecipanti al tavolo, ha indicato la disponibilità ad intervenire attraverso le banche con il meccanismo della compensazione con gli F24.

"Siamo soddisfatti, - dice la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, al termine dell'incontro con il governo - abbiamo trovato apertura e grande consapevolezza da parte del governo che vanno sbloccati i crediti pregressi, quindi un'apertura all'F24 che era una proposta nostra e di Abi, e un tavolo immediato per il futuro. Il Governo è consapevole che le misure vanno prese rapidamente". "Si è ragionato sulla possibilità di consentire eventualmente lo sconto in fattura per alcune fasce di reddito e per gli incapienti" aggiunge Brancaccio. Si è anche fatto "giusto un accenno all'eventuale disponibilità di Cdp", ha aggiunto. Ance ha anche chiesto "un'apertura da parte delle partecipate a comprare i crediti pregressi". (ANSA).