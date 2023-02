Gas: scorte Ue sopra il 64% a 718,25 TWh, Italia sfiora il 63,5%

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Si mantengono al di sopra del 64% le scorte di gas dell'Ue a 718,25 TWh. Lo si legge sugli aggiornamenti forniti da Gas Infrastructure Europe, secondo i quali l'Italia è scesa al 63,49% a 122,82 TWh, con un calo giornaliero dello 0,19%. In testa si conferma la Germania, con scorte al 71,58% a 176,47 TWh, con un incremento giornaliero dello 0,07%. Terzo Paese europeo per scorte di gas è l'Austria, con il 71% a 68,68 TWh, in rialzo dello 0,25%. Segue la Francia, che è scesa sotto al 50% (48,75% a 65,12 TWh) con un calo giornaliero dello 0,44% (ANSA).