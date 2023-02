Biden, Putin pensava di avere la meglio su di noi, sbagliava

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso".

"Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini.

Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto".

Così il presidente Usa Joe Biden parlando nel palazzo presidenziale di Kiev. (ANSA).