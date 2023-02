Biden annuncia mezzo miliardo di nuovi aiuti a Kiev

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina durante una visita a sorpresa in Ucraina. Lo riporta la Cnn. Biden, in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Zelensky ha detto che lui e Biden hanno parlato di "armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina anche se prima non erano state fornite". (ANSA).