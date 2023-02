Tajani, "nessun problema nella maggioranza, si va avanti coesi"

(ANSA) - MONACO, 19 FEB - "Non mi sembra ci siano problemi nella maggioranza, ho letto tante cose non vere. Il centrodestra va avanti con grande coesione. Si discute e ci si confronta ma non c'è dubbio sull'unità del centrodestra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti a margine della Conferenza di Monaco: "Governiamo insieme. Gli elettori hanno confermato, col voto di domenica alle Regionali, di voler il centrodestra al governo. Noi dobbiamo dare risposte concrete". (ANSA).