Wang Yi annuncia iniziativa cinese per pace in Ucraina

(ANSA) - MONACO, 18 FEB - La Cina annuncia, dalla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco, una iniziativa per la pace in Ucraina, mentre, nella stessa sede, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, la presidente dell'Ue Ursula von der Leyuen e il premier britannico Rishi Sunak invitano gli alleati a "raddoppiare il sostegno a Kiev".

"Presenteremo qualcosa. E cioè la posizione cinese sul superamento della crisi dell'Ucraina", ha detto il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi. "La pace deve avere una chance". "Noi saremo dalla parte del dialogo e della pace".

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ha poi auspicato che Svezia e Finlandia entrino nella Nato al più presto, entro il prossimo vertice, nonostante le resistenze di Turchia e Ungheria. (ANSA).