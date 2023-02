Seul, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato. Ne hanno dato notizia fonti militari della Corea del Sud.

"La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel Mare Orientale", ha detto il Comando congiunto dell'esercito sudcoreano, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mar del Giappone. Il lancio del missile da parte di Pyongyang arriva a pochi giorni dall'inizio delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud la prossima settimana.

Il missile lanciato dalla Corea del Nord sarebbe caduto nella Zona economica esclusiva (Zee) del Giappone, secondo quanto riportato dal Primo ministro giapponese Fumio Kishida. "Sembra che il missile balistico lanciato dalla Corea del Nord sia caduto nella Zee del Giappone, a ovest di Hokkaido", ha detto Kishida. Secondo quanto riportato da un portavoce del governo giapponese, si tratterebbe di un missile balistico intercontinentale, un Icbm. Un funzionario del ministero della Difesa giapponese aveva precedentemente affermato che il missile sarebbe dovuto atterrare a circa 200 km a ovest dell'isola di Oshima, al largo dell'isola settentrionale di Hokkaido. (ANSA).