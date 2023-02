Mondiali biathlon: Francia oro staffetta uomini, Italia 7/a

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - E' la Francia a conquistare la medaglia d'oro nella staffetta maschile ai Mondiali di biathlon di Oberhof, in Germania, beffando la Norvegia grande favorita e sottraendo al fuoriclasse Johannes Boe il possibile sesto titolo in questa edizione. La medaglia di bronzo, dietro ai norvegesi, è stata conquistata dalla Svezia, mentre il quartetto dell'Italia, formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer, ha chiuso al settimo posto.

La gara nella penultima giornata dei Mondiali è stata a lungo in forse a causa del forte vento, che ha disturbato non poco gli atleti al poligono. In programma oggi c'è anche la staffetta femminile. (ANSA).