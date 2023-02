Qatar: udienze sospese, si attende il sostituto di Claise

(ANSA) - BRUXELLES, 16 FEB - Le udienze previste oggi alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles per Eva Kaili, Marc Tarabella e Antonio Panzeri nell'ambito del Qatargate sono state sospese in attesa del sostituto del giudice istruttore Michael Claise, dopo la richiesta di ricusazione avanzata questa mattina dai legali di Tarabella. Lo riferisce il difensore di Kaili, Sven Mary.

"Claise oggi non può essere presente perché c'è una richiesta di ricusazione e - ha spiegato l'avvocato - significa che il giudice non può più svolgere la sua funzione fino a quando la Corte d'appello non si esprimerà sulla richiesta o egli stesso deciderà di lasciare il caso".

"Sulla base degli elementi" indicati nella richiesta di ricusazione, sarà lo stesso Claise "a dover decidere se restare giudice istruttore in questo caso o no", ha spiegato il penalista. "Se deciderà di restare, la questione è molto semplice: presumo che l'avvocato" di Tarabella "farà appello e la Corte d'Appello dovrà decidere entro otto giorni se mantenerlo" nelle sue funzioni oppure no. (ANSA).