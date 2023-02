Meloni ancora influenzata, annulla tutti gli impegni

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato tutti gli impegni istituzionali previsti per questa settimana per il persistere di sintomi influenzali.

Lo rende noto Palazzo Chigi.

Meloni presiede comunque da remoto - in videocollegamento - la riunione del Consiglio dei ministri di oggi. (ANSA).