Esplosione in ditta materiale pirico, un morto e un ferito

(ANSA) - TERAMO, 16 FEB - Un operaio morto e uno ferito, a Teramo, in seguito all'esplosione di un'ordigno nell'area di una ditta di materiali esplodenti. Secondo le prime informazioni, gli operai sarebbero stati travolti dall'onda d'urto. Uno dei due, un 62enne, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. L'incidente è avvenuto in località Caprafico, ad alcune centinaia di metri dalla fabbrica principale.

L'esplosione, che non ha interessato lo stabilimento, ha provocato un incendio di sterpaglie e rotoballe. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. (ANSA).