Bonaccini, Meloni? Nel Pd c'è chi vince in tv, io nelle urne

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Mi si rimproverava di non parlare troppo male di Salvini tre anni fa e contemporaneamente mi si diceva: perderai se non ne parli male. Ho vinto con quasi 10 punti di distacco. A me piace vincere nelle urne, a qualcuno del Pd piace vincere nelle interviste e nei talk show. Poi però si perde e io preferisco che la destra non vada al governo, preferisco che governiamo noi".

Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla guida del Pd Stefano Bonaccini, a Forrest, su Radio rai Uno, commentando la polemica sulle sue parole e quelle del segretario Enrico Letta sulla premier. (ANSA).