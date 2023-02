Sanremo: Tajani, dopo certe volgarità ho cambiato canale

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Bisogna rinnovare i vertici di tante aziende, la Rai si vedrà... sul Festival non condivido certe scene in prima fascia, bisogna rispettare le altre persone, si possono dire cose senza offendere, non parlo solo del bacio, c'è stato qualcosa in più... e a quel punto ho cambiato canale. Io credo che sia un disvalore presentare in modo volgare alcune posizioni, la volgarità su Rai 1 con il canone che pagano tutti non va bene, il servizio pubblico deve rispettare tutti i cittadini". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a L'Aria che Tira su La 7 interviene sulle polemiche su Sanremo. (ANSA).