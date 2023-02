Borrell sfida Putin, 'avremo bisogno di nuovi leader a Mosca'

(ANSA) - STRASBURGO, 15 FEB - "Dovremo pensare anche al dopoguerra. L'Europa deve avere un ruolo. Dobbiamo pensare alla ricostruzione dell'Ucraina. Probabilmente avremo bisogno di nuovi leader in Russia, che magari aiutino la riconciliazione.

In Europa dopo la seconda guerra mondiale è successo". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell in replica alla Plenaria del Pe. Borrell ha quindi risposto a chi, in Aula, ha messo in dubbio l'efficacia delle misure restrittive anti-russe. "Le sanzioni hanno un effetto lento ma certo, ed era quello che avevamo previsto", ha sottolineato. (ANSA).