Tennis: Argentina Open, Fognini subito eliminato

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Fabio Fognini subito eliminato agli Argentina Open, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Buenos Aires.

Il 35enne ligure n.66 al mondo è stato battuto per 6-4 6-4 dal 27enne serbo Laslo Djere, n.57.

Domani tocca a Lorenzo Musetti. Il 20enne toscano n.20 in Atp sfiderà il 27enne argentino Pedro Cachin, n.68. (ANSA).