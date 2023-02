Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1%)

(ANSA) - TOKYO, 14 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, in scia alla ripresa del mercato azionario a Wall Street e in attesa delle ultime indicazioni sull'inflazione Usa.

In apertura il Nikkei avanza dell'1% a quota 27.700,28, segnando un aumento di 273 punti. Sul mercato dei cambi la presentazione della nomina ufficiale del nuovo candidato alla guida della Banca centrale del Giappone (Boj), Kazuo Ueda, e le aspettative di un cambio dell'impostazione della politica monetaria ultra espansiva dell'istituto fanno perdere terreno allo yen al cambio col dollaro, a 132,20, e sull'euro, a un livello di poco inferiore a un livello di 142. (ANSA).