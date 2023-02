Benzina: Staffetta, al self service a 1,861 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Poco mosse questa mattina le quotazioni dei prodotti raffinati, poco mossi anche i prezzi dei carburanti alla pompa: benzina "fai da te" a 1,86 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,85.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,861 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,862, pompe bianche 1,858), diesel a 1,852 euro/litro (-3, compagnie 1,853, pompe bianche 1,848).

Benzina servito a 2,002 euro/litro (invariato, compagnie 2,044, pompe bianche 1,918), diesel a 1,996 euro/litro (invariato, compagnie 2,039, pompe bianche 1,909). Gpl servito a 0,806 euro/litro (invariato, compagnie 0,809, pompe bianche 0,802), metano servito a 1,979 euro/kg (-2, compagnie 1,976, pompe bianche 1,981), Gnl 1,810 euro/kg (-1, compagnie 1,842 euro/kg, pompe bianche 1,787 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,939 euro/litro (servito 2,198), gasolio self service 1,933 euro/litro (servito 2,196), Gpl 0,898 euro/litro, metano 1,973 euro/kg, Gnl 1,736 euro/kg. (ANSA).