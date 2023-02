Bankitalia: lo spread è ancora inaccettabilmente elevato

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Sebbene la prudente azione bilancio di quest'anno abbia contribuito a contenere lo spread esso rimane inaccettabilmente elevato". E' quanto ha affermato Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia in audizione alla camera sulla riforma della governance in Ue.

" Lo spread - ha aggiunto - oltre a incidere negativamente sui conti dello Stato, si traduce in un costo aggiuntivo e in uno svantaggio concorrenziale per le imprese italiane che emettono debito sul mercato". (ANSA).