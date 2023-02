Pnrr: bozza dl,arriva una struttura di coordinamento a Chigi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Una nuova governance del Pnrr che prevede una "struttura di missione" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, misure per semplificare l'affidamento dei contratti pubblici e gli interventi di edilizia scolastica: sono alcune delle novità contenute nella nuova bozza del decreto Pnrr, attualmente composta da 59 articoli. Nuove anche l'istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della politica agricola comune (Pac), l'agenzia italiana per la gioventù, e le disposizioni per l'housing universitario. (ANSA).