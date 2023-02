Gas: Ue, presto acquisti congiunti 13,5 miliardi metri cubi

(ANSA) - BRUXELLES, 13 FEB - "Abbiamo creato la nostra prima piattaforma energetica europea. Presto lanceremo il nostro programma di acquisto congiunto per circa 13,5 miliardi di metri cubi di gas. I mercati del gnl sono l'obiettivo principale del nostro programma e va da sé che si tratta di un'opportunità significativa per rafforzare ulteriormente i nostri legami energetici". Lo ha detto la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson nel corso della sua visita in Egitto.

"L'Ue è seriamente intenzionata a investire in partenariati energetici affidabili e fidati. Questo descrive perfettamente l'Egitto.

Un anno fa, all'indomani della crisi, il primo accordo energetico concluso dall'Ue è stato il memorandum d'intesa con Egitto e Israele sulla cooperazione in materia di commercio, trasporti e gas naturale", ha aggiunto Simson che, al Cairo, ha incontrato i ministri dell'Energia di Egitto e Israele, Tarek el Molla e Israel Katz. (ANSA).