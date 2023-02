Cospito rifiuta sedia a rotelle e chiede scusa per disturbo

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Ha rifiutato la seggiola a rotelle ed è entrato sulle sue gambe e ha anche ringraziato chiedendo loro "scusa per il disturbo". Alfredo Cospito è arrivato così nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano dove da ieri pomeriggio si trova in una delle due stanze, vere e proprie celle, per i detenuti al 41 bis. Da quanto è trapelato in ambienti giudiziari, l'anarchico da quasi 4 mesi in sciopero della fame, è stato trasferito da Opera in ospedale in meno di un quarto d'ora con la massima sicurezza e segretezza grazie alla professionalità di una trentina di agenti di polizia penitenziaria. (ANSA).