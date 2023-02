Uomo ucciso nel Varesotto, ha sparato un carabiniere

(ANSA) - VARESE, 11 FEB - Un carabiniere è indagato per l'omicidio di un uomo il cui cadavere è stato trovato, ieri sera, in un dirupo nei boschi di Castelveccana, nel Varesotto.

Il militare, un sottufficiale, secondo la ricostruzione della Procura di Varese ha sparato ieri pomeriggio durante un'operazione antidroga ritenendosi di fronte a persone armate.

La vittima, non ancora identificata, è un uomo di 30-40 anni, probabilmente di origini nordafricane. (ANSA).