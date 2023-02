Omicidio a colpi di pistola, cadavere trovato in un dirupo

(ANSA) - VARESE, 11 FEB - Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e il cadavere è stato trovato in un canalone a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese. Lo ha reso noto la Procura di Varese.

A quanto emerso la vittima sarebbe un uomo di origini nordafricane, che dopo essere stato colpito sarebbe precipitato per oltre centro metri.

Sulla strada che costeggia il dirupo, sono stati rinvenuti due bossoli di piccolo calibro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale e i carabinieri, allertati da una telefonata. (ANSA).