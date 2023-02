Fiorello show da remoto, 'domani via i dirigenti Rai'

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - A Sanremo è Fiorello show da remoto. Complice una diretta Instagram avviata sul palco da Chiara Ferragni, lo showman non può che ironizzare sul numero di Rosa Chemical sul palco.

"E' stata una puntata tranquilla, serena", esordisce Fiore tra le risate generali. "Vi siete guadagnati la prima pagina sull'Avvenire domani. Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella roba lì con gli artigiani della qualità. Si è vista la lingua - incalza lo showman mentre Fedez, inquadrato in platea, arrossisce - ma Coletta è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l'ultima volta". Poi, rivolto al direttore dell'Intrattenimento di prime time, "avevi controllato i testi di Gino Paoli? Dopo è arrivato Achille Lauro che sembrava Cristina D'Avena, poi i Cugini di Campagna, neanche il bar di Guerre Stellari! Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo". (ANSA).