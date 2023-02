Qatargate, mandato d'arresto per Cozzolino

La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ha ricevuto il mandato di notificare all'europarlamentare Andrea Cozzolino un mandato di arresto europeo in quanto sospettato di essere coinvolto nel cosiddetto Qatargate. I finanzieri si sono recati presso l'abitazione napoletana di Cozzolino, ma l'europarlamentare non è stato trovato in casa.