Moldavia: Dorin Recean nominato nuovo primo ministro

(ANSA) - MOSCA, 10 FEB - Dorin Recean, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale della Moldavia, è stato nominato nuovo primo ministro dalla presidente Maia Sandu dopo le dimissioni di Natalia Gavrilita. In base alla Costituzione, il nuovo premier dovrà presentarsi davanti al Parlamento entro due settimane per ottenere il voto di fiducia. Fino a quel momento rimane in carica il governo dimissionario. (ANSA).