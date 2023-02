Migranti, Ue riconosce specificità delle frontiere marittime

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Il Consiglio europeo riconosce la specificità delle frontiere marittime, inclusa la salvaguardia delle vite umane, e sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione sulle attività di Ricerca e salvataggio, e in questo contesto, prende nota del rilancio del gruppo di contatto sull'azione di Search & Rescue". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo terminato questa notte, nel capitolo migranti. Il punto è stato oggetto di trattativa fino all'ultimo.

"Il Consiglio europeo ha chiaramente riconosciuto che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del vertice.

"Non siamo d'accordo su tutto, ma vi è l'orientamento generale a trovare soluzioni pragmatiche", ha precisato il cancelliere tedesco Olaf Scholz indicando che i leader sono "nella condizione" di concordare iniziative "di solidarietà per il futuro" in tema di migrazione. (ANSA).