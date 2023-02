Incidenti lavoro:sindacati,da oggi sciopero in tutti i porti

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Da oggi sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei porti fino a 24 ore secondo modalità territoriali". Lo annunciano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "in segno di lutto dopo gli incidenti che hanno provocato due vittime nei porti di Trieste e Civitavecchia". Per i sindacati "è urgente un intervento fattivo e concreto che fermi questa strage. Ci impegniamo fin da subito, nel mettere in campo iniziative con le istituzioni e parti datoriali, mirati a produrre azioni concrete e tempestive, a partire dall'attuazione dei dispositivi che prevedono l'accompagnamento all'esodo dei lavoratori portuali". (ANSA).