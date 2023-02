Gb: Pil quarto trimestre invariato, in dicembre calo 0,5%

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Il Pil del Regno Unito è rimasto invariato nel 4/o trimestre del 2022 come da previsioni, mentre è sceso in dicembre dello 0,5%, a fronte di una stima del -0,3% e di un rialzo dello 0,1% nel mese di novembre. Su base annua il Pil trimestrale è salito dello 0,4%, come da previsioni, a fronte di un rialzo dell'1,9% nell'analogo trimestre precedente.

In calo anche la produzione industriale di dicembre su base annua (-4%), scesa però meno delle stime (-5,3%), mentre è salita dello 0,3% rispetto a novembre, contro il calo stimato dello 0,2%. Segno meno anche per la produzione manifatturiera su base annua (-5,7%), contro una stima del -6,1%, mentre è rimasta invariata rispetto a novembre, superando anche in questo caso il dato stimato (-0,2%). (ANSA).