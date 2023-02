Erdogan ammette, 'i soccorsi non procedono come sperato'

(ANSA) - ADIYAMAN, 10 FEB - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ammesso che i soccorsi in Turchia per il terremoto "non stanno procedendo così velocemente come sperato".

"Alcune persone ignoranti stanno derubando i mercati e attaccando i luoghi di lavoro. Le sanzioni necessarie saranno applicate a coloro che commettono questi abusi sotto lo stato di emergenza non appena vengono scoperti", ha poi aggiunto Erdogan parlando dalla tendopoli allestita allo stadio dell'Università di AdÕyaman, nel sud del Paese. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Anadolu, Erdogan ha aggiunto che la "priorità sono sempre state le persone e le anime", per questo "non permetteremo abusi": "La nostra sincerità su questo tema non può essere messa in dubbio da nessuno" ha detto il presidente turco.

