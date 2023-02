SpaceX, stop a uso Starlink a Kiev per controllare i droni

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - SpaceX ha preso provvedimenti per impedire all'esercito ucraino di utilizzare il servizio internet satellitare Starlink dell'azienda per controllare i droni, ha dichiarato ieri il presidente di SpaceX. Lo riportano i media internazionali.

Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, che ha fornito all'esercito ucraino comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, "non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma", ha dichiarato Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, facendo riferimento alle notizie secondo cui l'esercito ucraino avrebbe utilizzato il servizio Starlink per controllare i droni. (ANSA).