Milleproroghe: Ciriani, c'è volontà di evitare la fiducia

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "C'è la volontà di evitare la questione di fiducia" e "se il numero degli emendamenti lo consente si possono esaminare in Aula in Senato altre questioni" aperte rimaste. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine dei lavori delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato sul decreto milleproroghe lodando il clima positivo sul provvedimento.

(ANSA).