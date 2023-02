Deliveroo taglierà del 9% i suoi dipendenti

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Deliveroo annuncia che taglierà il 9% circa del suo personale, pari a circa 350 dipendenti, con l'obiettivo di avvicinare la società di food delivery alla redditività. "Stiamo andando nella giusta direzione ma abbiamo bisogno di fare di più" anche perché "operiamo in un'industria altamente competitiva" e "in un contesto difficile per i consumi nella maggior parte dei nostri mercati", scossi da alta inflazione, tassi crescenti e crisi energetica, ha dichiarato l'ad Will Shu, con messaggio sul sito di Deliveroo, riconoscendo che, negli ultimi anni, avrebbe dovuto avere un "approccio più bilanciato nella crescita del personale". (ANSA).