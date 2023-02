Ucraina: Berlusconi,nessuna prospettiva di soluzione diplomatica

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Per la guerra in Ucraina "sono molto preoccupato perché non vedo all'orizzonte nessuna prospettiva di soluzione diplomatica". Silvio Berlusconi lo ha detto intervistato dalla Provincia di Como.

"Premesso che il nostro posto è, e sarà sempre al fianco di Europa, Stati Uniti, Alleanza Atlantica - ha spiegato -, sono molto preoccupato perché non vedo all'orizzonte nessuna prospettiva di soluzione diplomatica. Questa guerra è un insensato massacro, del quale l'Ucraina paga un altissimo prezzo di sangue e di distruzioni, e il mondo intero un prezzo preoccupante in termini di recessione e di crisi economica".

