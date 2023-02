Sisma Turchia-Siria, il bilancio supera gli 11.200 morti

(ANSA) - ISTANBUL, 08 FEB - Il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera i 11.200 morti. Lo rendono noto fonti ufficiali.

I funzionari e i medici hanno dichiarato che 8.574 persone sono morte in Turchia e 2.662 in Siria portando il totale a 11.236. Quasi 50.000 persone sono rimaste ferite in Turchia e altre 5.000 in Siria, hanno dichiarato funzionari e soccorritori di entrambe le parti. (ANSA).