Iea, nel 2025 35% di produzione elettrica da rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - La quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% nel 2022 al 35% nel 2025. Lo prevede l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) nel suo rapporto 2023 sulla produzione elettrica. L'Agenzia stima in calo le quote di carbone e gas nella produzione di elettricità. Il carbone in particolare scenderà fra tre anni dall'attuale 36% della generazione al 33%.

La produzione di corrente dal gas nell'Unione europea è previsto che crolli nei prossimi anni, ma una crescita significativa nel Medio Oriente compenserà parzialmente questo calo. Il declino del carbone nella produzione elettrica in Europa e nelle Americhe sarà compensato da una crescita nella regione dell'Asia Pacifico.

Questo significa che dopo aver raggiunto il picco storico nel 2022, le emissioni di CO2 dalla produzione elettrica rimarranno sullo stesso livello fino al 2025. In Europa queste emissioni caleranno del 10% all'anno fino al 2025. (ANSA).