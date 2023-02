Safer Internet Day:La Russa, servono leggi ma anche informazione

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Il confronto odierno, insieme al dibattito svoltosi ieri all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed a quello in programma nel pomeriggio di oggi all'Ambasciata Italiana presso la Santa Sede, rappresentano senz'altro preziose opportunità di riflessione e condivisione a ogni livello istituzionale, accademico, scientifico e culturale sulla complessità delle insidie e dei pericoli a cui sono quotidianamente esposti adolescenti e bambini nella loro interazione con il 'mondo digitale'. Un tema che richiede di essere affrontato tanto sul piano legislativo quanto su quello educativo e che impone di affiancare alle tutele una convinta opera di informazione e sensibilizzazione". Lo scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa in un messaggio inviato al convegno 'Verso un'agenda digitale per l'infanzia e l'adolescenza' che si sta svolgendo a Roma nell'Aula dei Gruppi Parlamentari organizzato da Telefono Azzurro per celebrare il Safer Internet Day, la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete.

"Rinnovo pertanto i miei auguri per i vostri lavori congressuali nella certezza che i contributi di tutti potranno essere crocevia di idee, iniziative ed efficaci progetti per valorizzare questo fondamentale percorso di conoscenze, consapevolezze e responsabilità a cui - conclude - non farò mai mancare il mio convinto sostegno". (ANSA).