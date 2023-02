Opposizioni contro Fazzolari, armi a scuola? Messaggio grave

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Un messaggio "grave", una "destra dal grilletto facile". E ancora: "un clamore di armi" o "ecco le priorità per la scuola della Meloni" fino a chi si chiede "a quando le adunate del sabato". Il retroscena che attribuisce al sottosegretario alla Presidenza, Giovanbattista Fazzolari - pur nettamente smentito dal diretto interessato - accende comunque la polemica politica con le opposizioni che lanciano l'allarme di chi (come il tesoriere di +Europa, Alfonso Maria Gallo) vede nell'idea di introdurre come disciplina sportiva scolastica il tiro a segno "per insegnare ai nostri giovani ad essere dei pistoleri provetti. Non ingegneri, non medici, non latinisti, storici o scienziati: pistoleri".

"Con tutto il rispetto per la disciplina sportiva del tiro a segno - si chiede anche la capogruppo dem al Senato Simona Malpezzi -, ma davvero la priorità della destra per l'istruzione è insegnare ai ragazzi ad usare le armi? Valditara chiarisca".

"Avete scambiato il Governo del Paese per un'assemblea del Fuan?", interviene con un tweet il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano preannunciando sul tema un'interrogazione parlamentare.

E sono solo alcune delle reazioni che le opposizioni vergano contro Fazzolari che, dal canto suo, smentisce e annuncia querele contro l'articolo che gli attribuisce questa volontà: "L'articolo apparso oggi sul quotidiano La Stampa nel quale si sostiene che io vorrei 'insegnare a sparare nelle scuole' è ridicolo e infondato. La chiacchierata tra me e il generale Federici, consigliere militare del Presidente Meloni, che il giornalista di La Stampa crede di aver carpito come uno scoop verteva su tutt'altro", precisa preannunciando querele.

Immediata anche la controreplica del direttore della Stampa, Massimo Giannini che parla di "temerario sprezzo del ridicolo" accusando il sottosegretario di 'sparare' letteralmente la palla in tribuna, per smentire ciò che non è smentibile". (ANSA).