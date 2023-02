Case Green: Fitto, difenderemo la peculiarità dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "L'Italia non può affrontare il tema dell'efficientamento energetico degli immobili come gli altri Paesi. Il Governo presenterà un suo piano. C'è una peculiarità del nostro paese e il Governo difenderà questa peculiarità": così il ministro Ministro per Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e PNNR Raffaele Fitto al convegno "Le politiche europee sull'immobiliare allargato" nella sede della Rappresentanza Italiana del Pe. "L'Italia - ha detto ancora - ha sul tema dell'immobiliare e sulla casa una sensibilità differente. E anche il nostro patrimonio immobiliare è differente per il suo valore architettonico, storico e culturale". (ANSA).