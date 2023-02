Musk, tre mesi duri ma ora Twitter avviata al pareggio

(ANSA) - NEW YORK, 06 FEB - "Gli ultimi tre mesi sono stati estremamente duri" fra il "salvare Twitter dalla bancarotta e adempiere i doveri per Tesla e SpaceX. Twitter ha ancora sfide ma si muove ora verso il breakeven. L'appoggio pubblico è molto apprezzato". Lo afferma Elon Musk, ipotizzando quindi la possibilità di un pareggio dei conti per la società che cinguetta. (ANSA).