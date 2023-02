Grammy: delusione Maneskin, best new artist è Samara Joy

(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - La cantante jazz Samara Joy ha vinto il Grammy per il miglior nuovo artista dell'anno lasciando a bocca asciutta i Maneskin. La band romana era tra i dieci candidati al premio, uno dei più prestigiosi tra quelli assegnati dalla Recording Academy. La Joy ha vinto anche un altro Grammy, per il miglior album vocale jazz.

Con tre vittorie ancora prima che cominciasse la serata di gala e altre due durante la diretta sulla Cbs per la migliore canzone R&B e la coreografia, Beyoncé ha superato il record del maggior numero di Grammy vinti da un artista: 32, uno in più del direttore d'orchestra Georg Solti. Queen B potrebbe ulteriormente superare il record nell'arco della serata, vincendo altri dei tre premi per cui è ancora in corsa. (ANSA).