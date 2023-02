Valditara,sono dalla parte dei prof, rispetto nelle scuole

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. Riportiamo responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole". Lo afferma su twitter il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in merito ai tanti casi di violenza nelle scuole emersi in questi giorni e in particolare al caso della docente di Scienze colpita tempo fa in testa da un pallino esploso da uno degli studenti dell'Itis Viola Marchesini a Rovigo. (ANSA).